Slot heeft geen verrassingen na galavoorstelling tegen Lazio; Oosting wél

bekendgemaakt. De oefenmeester beloont Ramiz Zerrouki voor zijn uitstekende midweekse optreden in de Champions League tegen Lazio (3-1) met een basisplaats in Enschede.

Santiago Gimenez, die zijn debuut in de Champions League opluisterde met twee treffers, staat in de spits. Calvin Stengs staat aan zijn rechterzijde; Igor Paixão mag het vanaf de linkerkant laten zien. Yankuba Minteh moet geblesseerd toekijken, terwijl Luka Ivanusec na zijn enkelblessure nog niet klaar is voor zijn rentree in de basis.FC Twente draait een prima seizoen en staat vierde in de Eredivisie.

Feyenoord, dat voor het eerst dit seizoen aantreedt in zijn derde tenue, moet het nog altijd stellen zonder aanvoerder Trauner. De Oostenrijker moest de voorbije wedstrijden al missen wegens zijn piekbelasting tegen Atlético Madrid en Ajax en ook het duel in De Grolsch Veste komt nog te vroeg. Wel stond hij vrijdag weer op het trainingsveld, waardoor een rentree aanstaande lijkt.

Zerrouki, die jarenlang de motor op het middenveld van Twente was, kan rekenen op lof van Slot."Nu hij topfit is, naar onze maatstaven topfit bedoel ik dan, zie je dat hij geweldig kan spelen", liet de succescoach weten in gesprek met het."Want als een goede voetballer fit is en in een team speelt dat weet hoe de bal van A naar B en naar C moet, dan kun je jezelf laten zien. En dat doet Zerrouki nu."Mooie affiche. Twente thuis is erg sterk.

De echte topwedstrijd van vandaag. Heb hier echt enorm veel zin in. Twente moet echt 200% zijn om resultaat te halen. Mooie wedstrijden vandaag, te beginnen in Enschede. Heel benieuwd hoe dit gaan eindigen aangezien Twente thuis erg sterk is maar Feyenoord wat mij betreft de favoriet is.

Arne Slot looft 'uitblinker': 'Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi'Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen.

Kramer kon actie van Slot tegen Lazio niet waarderen: 'Schei toch uit man'Michiel Kramer is enorm onder de indruk van zijn favoriete ploeg Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk noemt de huidige ploeg een van de beste teams die ooit in De Kuip heeft gespeeld, maar een bepaalde actie van trainer Arne Slot kon hij niet waarderen.

Oosting sluit zich op in kantoor voor Feyenoord: 'Samen met PSV de beste'Joseph Oosting weet dat FC Twente voor een zware dobber staat om de ongeslagen status te behouden. De trainer van de Tukkers zag Feyenoord midweeks veel indruk maken in het Champions League-duel met SS Lazio.

