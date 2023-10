Slot gevraagd naar opvolging Pusic bij Feyenoord: naam Van Persie valt

Arne Slot is nog niet druk op zoek naar een nieuwe assistent na het vertrek van Marino Pusic naar Shakhtar Donetsk. Tijdens de persconferentie voor hetPusic vertrok deze week naar de Oekraïense topclub, waar hij de nieuwe eindverantwoordelijke is."Op dit moment kunnen we het prima oplossen zoals het nu staat", reageert Slot op de vrijgekomen vacature in zijn staf."Er zijn ook geen gesprekken met eventuele kandidaten.

Die laatste lijkt niet meteen een optie."Robin was al weleens bij onze staf betrokken, maar volgens mij heb ik Robin horen zeggen dat hij zich hoofdtrainer voelt en in zijn cursus stappen zet om dat voor elkaar te krijgen. We sluiten niemand uit, maar we hebben geen specifieke kandidaat op het oog."

