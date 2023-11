Slot geeft signaal af bij Feyenoord: 'Dan hoef je niet te denken aan prijzen'

Alles wijst erop dat Feyenoord zeven punten achter zal staan op koploper PSV in de competitie. Dat baart Arne Slot zorgen, maar de trainer geeft ook een signaal af: als

geen wedstrijden wint als het minder speelt, hoeft men in Rotterdam helemaal niet aan de titel te denken."Ja, uiteraard baart dat zorgen", zegt Slot op de persconferentie na de nederlaag tegen FC Twente. Feyenoord lijkt daardoor straks acht punten achter te staan."Het zou een serieus gat zijn. Maar als wij alleen maar kunnen winnen als we goed voetballen, hoef je ook niet na te denken over een prijs aan het einde van het seizoen.

