Slot: 'Als je ziet hoe Zerrouki speelde, dan is dat gerechtvaardigde gedachtegang'

-duel bij FC Twente. Dat betekent dat Ramiz Zerrouki na zijn glansoptreden tegen SS Lazio weer in de basis staat en Calvin Stengs opnieuw als rechtsbuiten speelt."Dat is een gedeelte van de waarheid. De andere is dat ik ook woensdag al zei dat wij twee buitenspelers geblesseerd hebben. Eentje is er helemaal niet bij, de ander komt terug van een blessure, maar die acht ik nog niet in staat om te starten", doelt Slot op Yankuba Minteh en Luka Ivanusec.

Slot is voorzichtig met Ivanusec."Een keeper kun je vrij snel weer in de basis zetten, maar voor een speler die met de intensiteit van ons wedstrijden moet spelen is dat anders. Iedereen weet dat je daar trainingen en toch ook wedstrijdminuten voor nodig hebt om weer vanaf het begin te kunnen starten. Helemaal als je intense wedstrijd als Lazio en Twente-uit moet spelen. Hij komt eraan, maar hij is nog niet klaar om te starten in mijn beleving.

Slot gaat niet zomaar uit van een nieuwe galavoorstelling van Feyenoord."Dat zou fantastisch zijn, maar iedereen heeft het hier lastig. Ik heb hier nog niet gewonnen, dat is geen toeval. Ze hebben een sterke selectie en fantastische steun van het thuispubliek."Hamilton maakt ondanks P6 toch indruk: 'Vond net als Verstappen de limiet' headtopics.com

Slot over concurrentiestrijd bij Feyenoord: 'Niet alleen Zerrouki en Ivanusec'Ondanks de intense Champions League-wedstrijd tegen SS Lazio werkt Feyenoord met een grotendeels fitte selectie toe naar de Eredivisie-clash met FC Twente. Arne Slot geeft onder meer een update over Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop. Lees verder ⮕

Feyenoord-coach Slot kiest tegen FC Twente opnieuw voor ZerroukiFeyenoord begint zondag in de Eredivisie-kraker tegen FC Twente onveranderd ten opzichte van de basisopstelling tegen Lazio afgelopen woensdag. De ploeg van trainer Arne Slot won het Champions League-duel met 3-1. Lees verder ⮕

Slot over niet te passeren Zerrouki: 'Gerechtvaardigde gedachtegang'Arne Slot voert geen wijzigingen door in de opstelling van Feyenoord voor het lastige Eredivisie-duel bij FC Twente. Lees verder ⮕

Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen. Lees verder ⮕

Arne Slot looft ‘uitblinker’: ‘Hij is goed, maar hij is geen Lionel Messi’Arne Slot is maar wat blij met Calvin Stengs. De oefenmeester sprak op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met FC Twente lovende woorden over zijn pupil. Daarnaast liet hij weten dat de Rotterdammers ongeschonden uit de strijd met Lazio (3-1) zijn gekomen. Lees verder ⮕

'Ik zou één van beste Feyenoord-spelers Zerrouki kiezen boven Wieffer'Harry van der Laan steekt de loftrompet over Ramiz Zerrouki na het indrukwekkende Champions League-optreden van Feyenoord tegen SS Lazio. De oud-spits van de Rotterdammers denkt dat Arne Slot nauwelijks nog om de 25-jarige controleur heen kan. Lees verder ⮕