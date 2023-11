Slopen we te veel erfgoed door onze duurzaamheidsambities?

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Oranje dichter bij Parijs, maar genieten deed Jonker in Schotland 'met vlaagjes'Bondscoach Andries Jonker ziet Oranje in de Nations League een zuinige maar belangrijke zege boeken op Hampden Park.

NOS: Zorgen bij erfgoedorganisaties om sloop vooroorlogse huizen: 'Identiteit verloren'Het slopen gebeurt niet zozeer in de historische binnensteden, zegt de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, maar juist in buitenwijken, kleine steden en dorpen.

OMROEPBRABANT: Hugo wil 750 arme en eenzame mensen een heerlijke kerst bezorgenMet een diner van vijf gangen, omkleedt met entertainment en opgevrolijkt met een lichtjesroute, wil Hugo van Rooij dit jaar 750 mensen een heerlijke kerst bieden.

VOETBALZONENL: Perez: ‘Er was veel kritiek op hem, maar hij geef passes die niemand kan geven’Kenneth Perez is van mening dat Joey Veerman onterecht veel kritiek krijgt. Tijdens het programma Voetbalpraat laat de analyticus weten dat de middenvelder van PSV ‘een uitstekend seizoen draait’, terwijl tafelgast en journalist Maarten Wijffels vindt dat Veerman ook tegen Ajax tekortschoot.

OMROEPBRABANT: Maaike is advocaat, maar ook wereldkampioen paaldansen: 'Een uitlaatklep'Als advocaat zit Maaike van Santvoort uit Vught vrijwel de hele werkdag met haar neus in de boeken. Artistiek paaldansen is haar uitlaatklep en daar is ze erg goed in. Ze werd afgelopen zaterdagavond in Polen wereldkampioen samen met Hanka Venselaar, in het dagelijks leven universitair docent in Nijmegen. 'Het nieuws moet nog even landen.

