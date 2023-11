'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Echt nog nooit. En ik kan er eigenlijk met m'n verstand niet bij", zegt Van de Kerkhof in het."Natuurlijk hoop ik dat PSV gaat winnen, maar dat het zo slecht gaat met Ajax is voor het Nederlands voetbal uiteindelijk niet goed", vindt hij."We hebben allemaal veel aan Ajax te danken en in het buitenland ook een goede naam, door hun successen in het verleden. Het is ongekend dat ze er zo beroerd voorstaan nu.

De 72-jarige Van de Kerkhof kan niet geloven dat hij de laatste weken 'zulke slechte wedstrijden van Ajax heeft gezien'."Dit was gewoon het slechtste Ajax aller tijden. In ieder geval het slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien. Zo'n inzinking is bizar, zeker als je kijkt welke mogelijkheden ze de afgelopen jaren hadden. Zelfs in onze glorieperiodes heeft Ajax nooit zo ontiegelijk slecht gevoetbald.

Verweij: 'Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht'Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd.

Davy Klaassen noemt beste Ajax-trainers: 'Een beter duo bestaat er niet'Volgens Davy Klaassen is Dennis Bergkamp en Wim Jonk het beste trainersduo dat hij ooit heeft meegemaakt. Dat vertelt de huidige middenvelder van Internazionale, toentertijd nog Ajax, te gast bij de Cor Potcast.

