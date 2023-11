We spelen ander voetbal dan ik met Ajax deed, omdat we niet hetzelfde kunnen spelen. Het spelersmateriaal bepaalt hoe je speelt. Wij spelen directer. Ik ben hier gekomen met mijn filosofie, gebaseerd op balbezit. Ik wil dat echter combineren met het DNA van Manchester United en met de competenties die de spelers hier hebben. Wat ik bedoelde met directheid is dat we op een bepaalde manier druk zetten en dan direct, snel willen spelen

. We hebben spelers als Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes en Scott McTominay die hier erg geschikt voor zijn. Dát is wat ik bedoelde. Tot slot heeft de manager van de Red Devils een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. Casemiro is geblesseerd geraakt en is meerdere weken uit de roulatie. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Newcastle United, die met 0-3 verloren werd, moest de Braziliaan naar de kant worden gehaald

:

VOETBALPRİMEUR: 'Slecht nieuws voor Ten Hag: United brengt twee opvolgers in kaart'De positie van Erik ten Hag als manager van Manchester United hangt aan een zijden draadje, zo meldt The Times donderdagavond. The Mancunians hebben zelfs al twee mogelijke opvolgers in het vizier: Sport ing Portugal-trainer Ruben Amorim en de clubloze Zinedine Zidane.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: Casemiro zadelt Ten Hag met nieuw probleem op bij Manchester UnitedDe lijst van blessures bij Manchester United wordt langer en langer. De club van Erik ten Hag maakt vrijdagmiddag namelijk bekend dat Casemiro voor 'meerdere' weken aan de kant staat met een blessure. De Braziliaan moest noodgedwongen het veld vroegtijdig verlaten tijdens de bekerwedstrijd tegen Newcastle United woensdag (0-3 verlies).

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Casemiro zadelt Ten Hag met nieuw probleem op bij Manchester UnitedDe lijst van blessures bij Manchester United wordt langer en langer. De club van Erik ten Hag maakt vrijdagmiddag namelijk bekend dat Casemiro voor 'meerdere' weken aan de kant staat met een blessure. De Braziliaan moest noodgedwongen het veld vroegtijdig verlaten tijdens de bekerwedstrijd tegen Newcastle United woensdag (0-3 verlies).

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Vijf redenen waarom Erik ten Hag niet de juiste man voor Manchester United isManchester United kent een zwaar seizoen onder Erik ten Hag. De Nederlandse manager staat dan ook onder druk na de zeer matige seizoenstart. The Red Devils staan slechts achtste in de Premier League, zijn uitgeschakeld in de Carabao Cup en ook overwintering in de Champions League is allerminst zeker.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Vijf redenen waarom Erik ten Hag niet de juiste man voor Manchester United isManchester United kent een zwaar seizoen onder Erik ten Hag. De Nederlandse manager staat dan ook onder druk na de zeer matige seizoenstart. The Red Devils staan slechts achtste in de Premier League, zijn uitgeschakeld in de Carabao Cup en ook overwintering in de Champions League is allerminst zeker.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: ‘Ten Hag mag weer spenderen: United richt zijn pijlen op ervaren spits’Manchester United gaat in de winterse transferperiode op zoek naar een nieuwe spits, zo meldt de Daily Mail. Volgens de Engelse krant is Erik ten Hag ervan overtuigd dat de huidige nummer 'negen', Rasmus Højlund, er baat bij zou hebben als er een ervaren spits in de selectie rondloopt.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »