Slagveld bij veebedrijven door snel oprukkend blauwtongvirus: 'Het is vijf voor twaalf'

Het blauwtongvirus verspreidt zich als een lopend vuurtje. Waar begin oktober de eerste besmettingen bij Drentse veebedrijven werden gemeld, heeft de virusziekte zich inmiddels als een olievlek uitgebreid over de provincie. Schapenhouders, maar ook eigenaren van runderen en geiten kijken argwanend naar de opmars van blauwtong. Hoe moeten ze verder? Eén ding is in ieder geval duidelijk. 'Het is vijf voor twaalf', luidt de alarmerende boodschap van Bernd Hietberg en Lambert Pijl.

Minstens 2500 veebedrijven in Nederland zijn al getroffen. Symptomen bij zieke dieren zijn hoge koorts, zwellingen, stijfheid en na verloop van tijd een blauwe tong. Zonder een vaccin komen we hier waarschijnlijk niet vanaf 'Je bent machteloos', zegt Hietberg over de impact. 'Ik snap de frustratie bij veehouders. Het is je passie, het zijn je dieren. En elke dag die spanning: je gaat de stal in en weet het niet.' Een vaccin zou een eind kunnen maken aan de kaalslag die gaande is.

