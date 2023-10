Slagter en Dresselhuys keren terug met podcastserie

Het duo spreekt voor hun podcast met ex-gereformeerde gasten over hoe het geloof hun levens heeft veranderd en nog steeds beïnvloedt. In de nieuwe reeks zijn onder anderen filosoof en ex-Denker des Vaderlands Marli Huijer, modeontwerper Mart Visser en schrijfster Franca Treur te gast.Chris Brown aangeklaagd om vermeende mishandeling met tequilafles

Chris Brown is in Engeland aangeklaagd voor mishandeling. Een man zegt dat hij in een nachtclub in Londen meerdere keren…Kai Merckx op vrijdag te horen in ochtendshow van Qmusic Kai Merckx is vanaf volgende week vrijdag samen met Mattie Valk te horen in de ochtendshow van Qmusic. Dat heeft de…

Jan Boskamp ziet stormachtige ontwikkeling: ‘Hij had het ontzettend moeilijk’Arne Slot is uiterst lovend over Quinten Timber. De centrale middenvelder, die woensdagavond tegen Lazio op 10 staat, heeft volgens de oefenmeester een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. Volgens Slot heeft hij dat met name te maken aan zijn verbeterde fitheid. Lees verder ⮕

Bizar: Feyenoord-icoon Jan Boskamp moet wedstrijd buiten het stadion bekijkenFeyenoord speelde een wervelende eerste helft tegen Lazio, maar de twee treffers in De Kuip voor rust werden niet 'live' meegemaakt door Johan Boskamp, Giovanni van Bronckhorst en presentator Simon Zijlemans van RTL 7. Het trio volgt de wedstrijd namelijk niet in het stadion, maar in een container buiten De Kuip. Lees verder ⮕

Bizar: Feyenoord-icoon Jan Boskamp moet wedstrijd buiten het stadion bekijkenFeyenoord speelde een wervelende eerste helft tegen Lazio, maar de twee treffers in De Kuip voor rust werden niet 'live' meegemaakt door Johan Boskamp, Giovanni van Bronckhorst en presentator Simon Zijlemans van RTL 7. Het trio volgt de wedstrijd namelijk niet in het stadion, maar in een container buiten De Kuip. Lees verder ⮕

Schitterend: Boskamp zingt live op televisie Feyenoord-lied meeGouden beelden van de laatste momenten voor aanvang van het Champions League-duel tussen Feyenoord en SS Lazio: Jan Boskamp zingt live op televisie mee met het Legioen. Lees verder ⮕

Chantal Janzen hoopt op optreden Helene Fischer op eigen festivalChantal Janzen (44) en Jan Smit (37) gaan op de Duitse tour en organiseren op zaterdag 6 april 2024 in Ahoy Rotterdam het Festival der Liebe. Tijdens dit evenement passeren bekende Duitse en Oostenrijkse hits de revue. Lees verder ⮕

Feyenoord maakt diepe indruk in Europa: 'Het zijn wereldavonden'Jan Boskamp heeft met volle teugen genoten van het spel van Feyenoord tegen SS Lazio (3-1). De ras-Feyenoorder stelt met een knipoog met Giovanni van Bronckhorst de polonaise te hebben gelopen. Lees verder ⮕