Sjaak van der Tak stopt als voorzitter van LTO Nederland

Van der Tak zegt ook dat hij denkt dat het 'effectiever en wenselijker' is om een nieuwe voorzitter aan te stellen omdat er 'in politiek Den Haag de komende maanden veel zal veranderen'. Van der Tak zei uit de onderhandelingen te zijn gestapt omdat het volgens hem niet gelukt was om het vertrouwen te herstellen in de toekomst van de boer: Doordat LTO uit de onderhandelingen stapte, kwam het uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Doet Nederland genoeg om de zware industrie te verduurzamen?Het woord 'industriepolitiek' lijkt door verduurzamingsmaatregelen terug van weggeweest. Grote, vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en CheMours worden strenge regels opgelegd - of daar wordt aan gewerkt. Maar volgens de gasten aan tafel van WNL Haagse Lobby wordt er nog veel te weinig gedaan om de industrie écht te verduurzamen in ons land.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Doet Nederland genoeg om de zware industrie te verduurzamen?Het woord 'industriepolitiek' lijkt door verduurzamingsmaatregelen terug van weggeweest. Grote, vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en CheMours worden strenge regels opgelegd - of daar wordt aan gewerkt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VI_NL: Argentinië passeert Nederland op Gouden Bal-lijst dankzij veelvraat MessiLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Mamma Mia The Party ook in januari in Nederland te zienDe speelperiode van Mamma Mia! The Party in Rotterdam wordt wegens succes verlengd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Mamma Mia! The Party alleen in de maanden september, oktober en november 2024 in Nederland te zien zou zijn.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Mamma Mia The Party ook in januari in Nederland te zienDe speelperiode van Mamma Mia! The Party in Rotterdam wordt wegens succes verlengd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Mamma Mia! The Party alleen in de maanden september, oktober en november 2024 in Nederland te zien zou zijn.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

EENVANDAAG: Nederland heeft bijna hoogste gasrekening van Europa: 'Bestaat voor groot gedeelte uit belastingen'Nederland heeft de hoogste gasrekening ter wereld. Althans, dat beweerde lijsttrekker Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) in een gesprek met lijsttrekker Frans Timmermans (Groenlinks-PVDA). Volgens energiedeskundigen ligt dat genuanceerder.

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕