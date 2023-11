Sir Alex Ferguson neemt stelling in discussie over toekomst van Erik ten Hag

Niemand minder dan Sir Alex Ferguson heeft stelling genomen in de discussie over de toekomst van Erik ten Hag. De Nederlandse manager ligt onder vuur bij Ajax. De boulevardkrant spreekt van 'niet aflatende steun van Ferguson voor Ten Hag' en noemt dat een 'enorme boost'. De voormalig succesmanager van Manchester United zou nog voor de volle honderd procent achter de geplaagde ex-coach van Ajax staan.

De steun van Ferguson is belangrijk, aangezien de 81-jarige Schot achter de schermen nog steeds veel aanzien en invloed geniet op Old Trafford. Ook maakt Ferguson zich nadrukkelijk sterk voor een langer verblijf van Ten Hag. Ook investeerders als Jim Ratcliffe krijgen te horen dat ze achter de Nederlander moeten blijven staan. Sinds de entree van Ten Hag bij Manchester United is Ferguson al onder de indruk van zijn werk, klinkt het. United boekte afgelopen weekend een late 1-0 zege op Fulham, waardoor Ten Hag weer iets ruimer adem kan halen

:

VOETBALPRİMEUR: 'Enorme opsteker Ten Hag: Ferguson schaart zich pal achter Nederlander'Niemand minder dan Sir Alex Ferguson heeft stelling genomen in de discussie over de toekomst van Erik ten Hag. De Nederlandse manager ligt onder vuur bij Manchester United, maar de clublegende wil niets weten van een ontslag. Dat meldt The Sun.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Erik ten Hag krijgt onderscheiding voor zijn leiderschap bij Man UnitedErik ten Hag blijft, ondanks de late overwinning tegen Fulham (0-1) onder hoge druk staan bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester weet zelf zeker dat hij de goede kant op gaat met zijn ploeg.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Ten Hag reageert op adviezen experts: 'Wat de buitenwereld zegt...'Erik ten Hag vindt het niet erg dat hij onder druk staat bij Manchester United. De stoïcijnse manager benadrukt dat hij zijn eigen pad volgt, al neemt hij bepaalde adviezen serieus.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: ‘Hij is kanshebber voor de grootste miskoop uit de geschiedenis van United’De media in Engeland zijn daags na de late 0-1 overwinning van Manchester United op Fulham niet mild voor Erik ten Hag en zijn manschappen. Met name Antony, die voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Ajax, moest het bekopen in de ochtendkranten.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: ‘Hij is kanshebber voor de grootste miskoop uit de geschiedenis van United’De media in Engeland zijn daags na de late 0-1 overwinning van Manchester United op Fulham niet mild voor Erik ten Hag en zijn manschappen. Met name Antony, die voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Ajax, moest het bekopen in de ochtendkranten.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Pastoor in linkerrijtje met promovendus: 'Het is bewijs dat we goed bezig zijn'Trainer Alex Pastoor doet het tot dusver uitstekend in de Eredivisie met Almere City FC. De promovendus staat op een knappe negende plek na elf speelrondes. De trainer wil niet vooruitlopen op de zaken, maar is wel trots op zijn spelers.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »