Simons met bekerhouder Leipzig uitgeschakeld in DPF-Pokal door Wolfsburg

Leipzig probeerde een gelijkmaker te forceren, maar die missie werd nog lastiger toen Yussuf Poulsen in de 56e minuut zijn tweede gele kaart pakte en van het veld moest. Diep in blessuretijd werd het nog bijna gelijk, maar het schot van Jonas Wind spatte uiteen op de paal. Daarmee is de bekerhouder uitgeschakeld. Leipzig won in juni voor de tweede keer op rij de DFB-Pokal. De finale in 2022 werd via penalty's gewonnen van SC Freiburg.

