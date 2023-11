Shorttrackster Desmet wint 1.500 meter WB Montreal, Velzeboer vierde

Shorttrackster Hanne Desmet heeft in Montreal de derde 1.500 meter van het wereldbekerseizoen gewonnen. De Belgische, die vorige week in Canada ook de eerste 1.500 meter won, wist in de laatste ronde Gilli Kim (zaterdag winnares van de tweede 1.500 meter) te passeren.

Kim had zich even daarvoor op kop genesteld, maar liet daarbij een klein gaatje en Desmet, die al de hele finale loerde op zo'n buitenkansje, profiteerde meteen. Zaterdag was Desmet nog tegen een dubbele straf (geel) aangelopen. Xandra Velzeboer moest achter Kristen Santos-Griswold genoegen nemen met de vierde plek. Selma Poutsma, gevallen in de halve finales, was de snelste in de B-finale.

Schouten klasse apart op 3.000 meter, Kok snelste op eerste 500 meterIrene Schouten heeft zaterdag in Heerenveen de 3.000 meter op het wereldbekerkwalificatietoernooi gewonnen. Antoinette Rijpma-de Jong greep in eerste instantie naast de World Cup-tickets, maar werd na de diskwalificatie van Elisa Dul alsnog vijfde. Femke Kok bevestigde op de eerste 500 meter haar favorietenstatus. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, Kok verslaat Leerdam op 500 meterDe andere startbewijzen voor de wereldbekers over 3.000 meter gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

Schouten wint 3.000 meter in scherpe tijd, Kok verslaat Leerdam op 500 meterDe andere startbewijzen voor de wereldbekers over 3.000 meter gaan naar Marijke Groenewoud, Joy Beune en Sanne in 't Hof. Antoinette Rijpma-De Jong valt net buiten de topvijf. Lees verder ⮕

Kok wint 500 meter bij kwalificatie, Jake Paul ziet Leerdam tweede wordenFemke Kok heeft zaterdag in Thialf op de 500 meter haar favorietenstatus waargemaakt. De regerend wereldkampioene trapte het schaatsseizoen af met winst op het wereldbekerkwalificatietoernooi. Jutta Leerdam eindigde in Thialf onder toeziend oog van haar vriend Jake Paul als tweede. Lees verder ⮕

Kok wint 500 meter bij kwalificatie, Jake Paul ziet Jutta Leerdam tweede wordenFemke Kok heeft zaterdag in Thialf op de 500 meter haar favorietenstatus waargemaakt. De regerend wereldkampioene trapte het schaatsseizoen af met winst bij het wereldbekerkwalificatietoernooi. Jutta Leerdam eindigde als tweede onder toeziend oog van haar vriend Jake Paul. Lees verder ⮕

Velzeboer grijpt na penalty naast WB-goud op 500 meter, zilver voor PoutsmaShorttrackster Xandra Velzeboer heeft zaterdag naast het goud gegrepen bij de wereldbekerwedstrijd in Montreal. Op de 500 meter kreeg de regerend wereldkampioen na juryberaad een penalty voor het blokkeren van haar landgenote Selma Poutsma, die na het besluit zilver won. Lees verder ⮕