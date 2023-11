Sensatie in Duitsland: heroïsche derdedivisionist schakelt Bayern uit

De eerste helft van De Ligt werd halverwege het eerste bedrijf bruut geïnterrumpeerd. De verdediger ging na een duel met veel pijn naar de grond en. Een streep door de rekening van Tuchel. Zeker, omdat het op slag van rust ook nog eens gelijk werd. Saarbrücken speelde de verdediger van de Duitse topclub volledig uiteen en Patrick Sontheimer drukte af voor het hoogtepunt van zijn carrière: 1-1.

In de tweede helft gooide Tuchel zijn kaarten op tafel. Zo bracht hij Jamal Musiala, Serge Gnabry en Kingsley Coman in de ploeg. Met als doel om overwerk te voorkomen. Dat lukte, maar juist doordat het helemaal misging. In de zesde minuut van de extra tijd schoot Gaus in een counter Saarbrücken naar een sensationele stunt.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

