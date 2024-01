Sekswerkers voelen zich bedreigd door website met 'recensies'

Sekswerkers voelen zich bedreigd door een website waarop klanten 'recensies' plaatsen en ervaringen uitwisselen. Op dit forum worden, waarschijnlijk in strijd met de privacyregels, persoonlijke gegevens van deze vrouwen gedeeld. Daarnaast staan er volgens de sekswerkers in de recensies grove onwaarheden die gevolgen kunnen hebben voor hun veiligheid. Tientallen van hen hebben aan de bel getrokken bij de Klachtenbalie voor sekswerkers en bij Ugly Mugs.

Dat zijn door de overheid gesubsidieerde steunpunten waar je als sekswerker klachten kunt indienen en geweld kunt melden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft eveneens tientallen meldingen ontvangen en is een onderzoek gestart. AP-vicevoorzitter Monique Verdier wil niet vooruitlopen op de uitkomsten daarvan. 'Maar als ik er van de buitenkant naar kijk, dan maak ik mij zorgen. Je mag persoonlijke gegevens van een ander niet delen. Seksuele gedragingen vallen onder bijzondere persoonsgegevens en daar is de wet nog veel strenger over. Die zijn echt heel priv





