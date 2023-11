Scooterrijder naar ziekenhuis na aanrijding op Brinkenweg Emmen

Het slachtoffer werd op de oversteekplaats geschept door een automobilist, waarna ze door een ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. De scooter raakte licht beschadigd en kon door een politieagent naar huis worden gereden. Aanrijding fietser Het is het tweede ongeval in korte tijd in Emmen. Vlak voor deze aanrijding raakte een fietser gewond op de Hondsrugweg. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

