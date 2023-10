Schrijven van eigen boek grootste redding voor Bibi Breijman

Het schrijven van haar boek was voor Bibi Breijman misschien wel haar "grootste redding". Dat zegt de 32-jarige mediapersoonlijkheid vrijdag in een bericht op Instagram.

"Het afgelopen jaar was niet altijd makkelijk, dus heb ik alles van me af geschreven", begint ze haar verhaal. Zo geeft Breijman te kennen dat ze heeft gevochten tegen"mentale problemen zoals depressies en angsten".

Dat het schrijfproces van haar boek Ik ben BIBI haar zo veel voldoening heeft gegeven, komt ook voor Breijman als een verrassing."Ik had al moeite met een opstel vroeger", zegt ze.Het boek van Breijman, die jaren geleden bekend werd door de realityserie Oh Oh Cherso, bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn gedichten die ze al sinds haar jeugd schrijft."En de andere helft is mijn verhaal. headtopics.com

Breijman hoopt door het delen van haar eigen"pijn" andere mensen ook te inspireren."Want er komt een dag dat het echt weer beter gaat."Oud-premier Boris Johnson aan de slag als presentator bij GB NewsKeuzes maken als regisseur 'doodeng' voor Nasrdin DcharLaos is de klein wanneer Louisa Janssen (38) besluit haar klauwen te trekken en in Esmee Ipema (26) te zetten in het…

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Bosz heeft het te doen met Ajax-fans: 'Het is verschrikkelijk voor ze'Lees meer Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕