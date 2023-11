Schouten stelt ambitieuze doelstelling om drie keer te scoren

De controleur scoorde op 8 mei 2022 voor het laatst in een officieel duel en heeft zichzelf nu een ambitieuze doelstelling gesteld.Schouten wil dit seizoen namelijk drie keer scoren. PSV-trainer Peter Bosz reageert gevat."Zo, doe eens gek!", klinkt het op het persmoment in Almelo.Verstappen heeft overwinning al binnen, Mercedes in grote problemen

:

VOETBALPRİMEUR: Schouten na zesklapper PSV: 'Niet heel erg uitgedaagd, zal woensdag anders zijn'Jerdy Schouten stelt dat PSV zaterdagavond bij Heracles Almelo niet echt is uitgedaagd. De Eindhovenaren wonnen overtuigend met 0-6 en beleefden daarmee een goede generale repetitie in aanloop naar het cruciale duel met RC Lens in de Champions League.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NOS: Ploeg Schouten slaat eerste wereldbeker in Japan over: 'Reis van meer dan 24 uur'De ploeg van Jillert Anema plaatste zich met vijf schaatsers op verschillende afstanden voor de eerste internationale krachtmetingen, maar de coach vindt dat de reis naar Obihiro niet goed in het programma past.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Ploeg Schouten slaat eerste wereldbeker in Japan over: 'Reis van meer dan 24 uur'De ploeg van Jillert Anema plaatste zich met vijf schaatsers op verschillende afstanden voor de eerste internationale krachtmetingen, maar de coach vindt dat de reis naar Obihiro niet goed in het programma past.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NUSPORT: Ploeg van Schouten laat wereldbeker in Japan schieten: 'Meer dan 24 uur reizen'De schaatsers van Team Albert Heijn Zaanlander reizen volgende week niet af naar het Japanse Obihiro voor de eerste wereldbeker van het seizoen. Volgens coach Jillert Anema is er voor de ploeg van kopvrouw Irene Schouten weinig te winnen.

Bron: NUsport | Lees verder »

NOS: KNSB past selectie wereldbekerwedstrijd Japan aan na afzeggen ploeg SchoutenDe Nederlandse schaatsbond vult de selectie aan omdat de ploeg AH-Zaanlander had besloten geen Nederlandse schaatsers naar de wedstrijden in Japan te sturen.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: KNSB past selectie wereldbekerwedstrijd Japan aan na afzeggen ploeg SchoutenDe Nederlandse schaatsbond vult de selectie aan omdat de ploeg AH-Zaanlander had besloten geen Nederlandse schaatsers naar de wedstrijden in Japan te sturen.

Bron: NOSsport | Lees verder »