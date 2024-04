Schouten en Lozano afwezig bij PSV

Schouten heeft last van zijn knie en was niet fit genoeg om te spelen, luidde de simpele uitleg van Bosz voor aanvang van de wedstrijd tegen Excelsior bij."Het zijn wel zorgen dat hij niet kan mee spelen. Als we iets meer rusttijd hadden, dan had het denk ik wel gegaan. Nu alleen niet." Mauro is dus de vervanger van Schouten. Een hele belangrijke speler voor PSV, aldus Bosz.

"Ik kan me voorstellen dat het voor Mauro niet zo fijn is, want die speelt normaal dertig wedstrijden op verschillende posities. Bij mij staat hij bijna altijd op het middenveld. Dat je op verschillende plekken kan spelen is misschien voor hem een nadeel. Hem kun je blind opstellen, dat is zijn specialisme. Die jongen doet het altijd voor je, waar hij ook staat."Malik Tillman is de vervanger van Hirving Lozano en daardoor speelt PSV ook wat anders."Sergiño Dest is aanvallend ingesteld, dus dan kan Tillman mooi naar het middenveld toe. Bij hem ziet het er soms laconiek uit, maar dat is het zeker nie

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Sparta deelt dreun uit aan Vitesse • Mauro Júnior vervangt Schouten bij PSVIn dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Sparta brengt Vitesse in de problemen • Mauro Júnior vervangt Schouten bij PSVIn dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Sparta brengt Vitesse in de problemen • Mauro Júnior vervangt Schouten bij PSVIn dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Vitesse geeft nog niet op tegen Sparta • Mauro Júnior vervangt Schouten bij PSVIn dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Lozano is (nog) niet de Lozano van weleer bij PSV: 'Zijn rol is nu anders'De 28-jarige Mexicaan laat dit jaar bij de eredivisiekoploper, die vanavond om 20.00 uur thuis tegen FC Twente speelt, nog niet zo'n indruk als in zijn eerste Eindhovense jaren.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Lozano is (nog) niet de Lozano van weleer bij PSV: 'Zijn rol is nu anders'De 28-jarige Mexicaan laat dit jaar bij de eredivisiekoploper, die vanavond om 20.00 uur thuis tegen FC Twente speelt, nog niet zo'n indruk als in zijn eerste Eindhovense jaren.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »