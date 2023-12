Schotse actrice Lisa McAllister verhuurt appartement aan Nederlandse darters tijdens WK darts

Wat heeft de Schotse actrice Lisa McAllister - bekend van de Britse detectiveserie Sherlock - te maken met Nederlandse darters? Nou, het is in haar appartement waar Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, die allebei vandaag in actie komen bij het WK darts in Londen, hun trainingsuren maken op jacht naar een nieuwe wereldtitel. Een keurige straat in Noord-Londen. Even buiten het centrum, weg van de drukte. Voor de deur van nummer 16 staat een groene taxi.

'World Darts Championship' staat er met grote letters op. De Nederlandse toppers hebben het appartement, op loopafstand van het spelershotel, gehuurd met hun team tijdens het WK. Binnen staat Van Barneveld te trainen. In de woonkamer maakt een ingevlogen privé-kok een lunch klaar. Het ontbreekt de Nederlandse toppers deze dagen aan niets. Toe aan een massage? Geen probleem, de fysio is al onderweg. Behoefte aan een sessie van mentale begeleider Dirk Marcellis? Hij belt meteen. 'Zie je hoe mooi ze in het bord staan?', kijkt Van Barneveld trots naar het bord, wijzend op zijn nieuwe pijle





