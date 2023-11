Schoonmaak na enorme drugsafvaldumping gaat na 4 jaar eindelijk beginnen

Uiteindelijk stelde de Raad van State in juni dit jaar de nabestaanden van de inmiddels overleden grondeigenaar in het gelijk. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Zundert ‘niet aannemelijk’ gemaakt dat de lozing van verontreinigende stoffen te wijten was aan de hoogbejaarde Rijsbergenaar.Uit onderzoek is gebleken dat aan de Pater Taksweg in totaal 1740 kuub grond en 7500 kuub grondwater met chemicaliën zijn vervuild.

De provincie heeft de omwonenden geïnformeerd dat bij de graafwerkzaamheden ‘zoetige geuren' kunnen vrijkomen. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid en voedselveiligheid. Tijdens de werkzaamheden wordt dit in de gaten gehouden”, aldus de provincie.In de eerste helft van volgend jaar wordt gekeken welk effect de bodemsanering op het grondwater heeft en hoe het grondwater verder gezuiverd kan worden.

De schoonmaakkosten worden geschat op 500.000 tot een miljoen euro. Er wordt nog altijd gekeken op wie deze kosten kunnen worden verhaald.

