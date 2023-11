Schöne na in elkaar zakken Bas Dost: ‘Ik vraag me af hoelang ik nog door wil’

"Het gaat goed met hem", vertelt Schöne over Dost."Hij ligt nog in het ziekenhuis. Hij moet nog wel voor van alles onderzocht worden, maar het gaat goed met hem. Hij klinkt als Bas, dat is wel heel fijn. Je weet hoe hij is, met die grote lach van hem. Die had hij eigenlijk vrij snel al, toe hij ons videobelde toen wij in de bus zaten. Dat doet je wel goed, dat doet ons wel goed. Maar hij is wel enorm geschrokken, en wij natuurlijk ook.

Schöne geeft aan dat er de laatste dagen veel is gepraat over het in elkaar zakken van Dost, wat volgens de Deen geen vanzelfsprekendheid is."Het praten over gevoelens is niet iets wat veel voorkomt in de voetballerij, wat een beetje een machowereld is. Maar we moeten het er juist veel over hebben. Ik moet zeggen dat het wel vrij goed gegaan is. Zoiets heeft ook zo veel impact, dat mensen wel begrijpen dat dit is iets waarover gesproken moet worden.

"Daar ga je natuurlijk wel over nadenken en ik heb daarom ook het woord gepakt de dag na het incident met Bas." Wat Schöne precies heeft verteld, laat hij in het midden. Toch wil hij er wel iets over kwijt."Ik heb aangegeven hoe ik erover denk en aan de jonge gasten meegegeven als ze er mee zitten, dat ze dan met vrienden, familie of de aanvoerder moeten praten. We moeten er voor elkaar zijn. Het zet mij namelijk wel aan het denken. Het komt iets te vaak voor de laatste tijd.

NEC neemt het donderdag in het kader van de TOTO KNVB Beker op tegen Roda JC Kerkrade."Voetbal is sowieso minder belangrijk dan gezondheid. Natuurlijk werk je nu wel anders naar de wedstrijd toe, want er wordt niet alleen over Roda JC gesproken. Bas wil dat we vol gas gaan geven, maar dat het een andere wedstrijd wordt dan normaal, is wel duidelijk."Het in elkaar zakken van Bas Dost afgelopen zondag heeft een grote impact gehad op de selectie van NEC.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Schöne denkt meer aan stoppen na in elkaar zakken Dost: 'Te vaak meegemaakt'NEC-middenvelder Lasse Schöne denkt na over zijn toekomst als voetballer, nadat zijn teamgenoot Bas Dost in elkaar zakte op het veld tijdens de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC, afgelopen zondag.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSVOETBAL: Schöne denkt meer aan stoppen na in elkaar zakken Dost: 'Te vaak meegemaakt'NEC-middenvelder Lasse Schöne denkt na over zijn toekomst als voetballer, nadat zijn teamgenoot Bas Dost in elkaar zakte op het veld tijdens de eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC, afgelopen zondag.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder ⮕

VI_NL: Schöne twijfelt over carrière na incident met Dost: 'Zijn dingen belangrijker dan voetbal'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Schöne denkt aan stoppen na incident Dost: 'Ik heb het iets te vaak meegemaakt'NEC-middenvelder Lasse Schöne denkt sinds het in elkaar zakken van teamgenoot Bas Dost steeds meer aan stoppen. De 37-jarige Deen zegt in gesprek met de NOS dat hij soortgelijke situaties te veel heeft meegemaakt in zijn carrière.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Schöne twijfelt na Dost-incident over toekomst: 'Te vaak gebeurd om mij heen'De gebeurtenis rond Bast Dost heeft Lasse Schöne aan het denken gezet. Eerder was de Deen getuige hoe bij Abdelhak Nouri het noodlot toesloeg, en voormalig ploeggenoten Daley Blind en Christian Eriksen kregen met hartproblemen te maken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Dost dolt alweer met NEC-staf: 'Die bal zat er wel lekker in, hè'Positieve signalen van NEC: Bas Dost heeft zich alweer grappend uitgelaten. Zondag werd de voetbalwereld opgeschrikt, toen de spits in de laatste minuut van het duel tussen AZ en NEC in elkaar zakte.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕