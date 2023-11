Schlemiel Brobbey krijgt steun binnen Ajax: 'Dan wordt hij echt een topspits'

Brobbey had niet één, maar drie of vier keer kunnen scoren in het Philips Stadion."Ik heb nog niet met hem gesproken, maar dat ga ik nog wel doen", vertelt Maduro na afloop. De interim-trainer, die maandag wordt vervangen door John van 't Schip, blijft positief."Zijn fitheid is echt een wereld van verschil met vorig jaar. Hij houdt het nu veel langer vol en creëert zijn kansen met zijn kracht en snelheid soms ook zelf.

"Nu is het een kwestie van afmaken, van killen. Dan wordt hij echt een topspits", stelt Maduro."Hij is niet voor niets voor het Nederlands elftal geselecteerd."

