Milan nam in de eerste helft een 0-2 voorsprong, maar de kampioen knokte zich na de onderbreking terug met twee schitterende doelpunten: 2-2.Tijjani Reijnders begon opnieuw in de basis bij AC Milan, dat na de nederlaag tegen Juventus van vorige week uit was op revanche. Na een kwart wedstrijd had het de voorsprong op Napoli te pakken. Olivier Giroud kopte een voorzet van Christian Pulisic via de doelman binnen.

Geheel volgens de ketchupflestheorie maakte Giroud er een kleine tien minuten later nog één. Ditmaal kopte hij de bal uit een voorzet van Davide Calabria tegen de touwen. Dat zal vooral bij Matteo Politano zuur hebben aangevuld. Enkele ogenblikken eerder miste hij voor vrijwel open doel dé kans op de gelijkmaker.

Na de tweede treffer stond kampioen Napoli onder flinke druk van AC Milan. Onder anderen Reijnders kreeg een grote kans. Hij schoot vanaf een meter of tien over het doel van Alex Meret.

In de tweede helft nam Politano revanche voor zijn gemiste kans eerder in de wedstrijd. Hij trok naar binnen en schoot snoeihard de aansluitingstreffer binnen (2-1). Een kwartier later zette Giacomo Raspadori Napoli weer op gelijke hoogte door een vrije trap om de muur heen te knallen.

Milan behoudt met het gelijkspel zijn voorsprong van vier punten op Napoli. De ploeg van Stefano Pioli staat nu drie punten achter op koploper Internazionale.

