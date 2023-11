Schitterend doelpunt Jutglá leidt volgende nederlaag Antwerp en Van Bommel in

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.ging de ploeg van Mark van Bommel met 2-1 onderuit.

Bij Club Brugge speelde Björn Meijer in de basis, waar Royal Antwerp ook met veel ex-Eredivisionisten aan de aftrap verscheen. Jurgen Ekkelenkamp, Toby Alderweireld en Vincent Janssen kregen allemaal een basisplek van Van Bommel.-product hield hoog in de zestien, waarna hij met een soort omhaal de openingstreffer binnenschoot.George Ilenikhena stond vrij in de zestien, ontving de bal van Kobe Corbanie en pegelde de bal in de linkerhoek van het doel: 1-1.

Lang leek de gelijke stand ook de eindstand te worden, maar in de slotfase trok Club Brugge alsnog aan het langste eind. Hans Vanaken kroonde zich met zijn doelpunt tot matchwinner. Door de verliespartij dalen de manschappen van Mark van Bommel voorlopig naar de zevende plek op de ranglijst. Club Brugge stijgt naar de vijfde plek. headtopics.com

