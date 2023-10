Schitteren als Gazza: Maddison in de voetsporen van het idool van zijn vader

Met een gelukzalige glimlach en een lichtblauwe trofee in zijn rechterhand. Voor James Maddison een primeur. Hij behoorde als speler van Leicester City vier keer tot de genomineerden, maar nooit werd hij uitgeroepen tot. In zijn eerste maand bij Tottenham Hotspur lukte het hem wel.

Daarmee trad hij in de voetsporen van onder anderen Jürgen Klinsmann, David Ginola, Dimitar Berbatov, Gareth Bale, Rafael van der Vaart en Harry Kane. Die laatste won de award overigens zeven keer als Spurs-speler.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Lees verder:

VI_nl »

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Dit is de avond waar Feyenoord-ster Giménez zo lang op gewacht heeftLees meer Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕

'Slechte transferperiode kost TD van PSV-tegenstander Lens de kop'Lees meer Lees verder ⮕

Pijnlijk Champions League-record dreigt voor Van BommelLees meer Lees verder ⮕

Ajax mist drie spelers in 22-koppige Europa League-selectieLees meer Lees verder ⮕