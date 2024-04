Schietpartij op Finse school: 12-jarige jongen overleden

Voor de Finse school waar gisteren een schietpartij plaatsvond staan tientallen kaarsen in de sneeuw. Het land rouwt om een 12-jarige jongen die op de school overleed nadat hij door een medeklasgenoot was neergeschoten. Twee leeftijdsgenoten raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend hoe het met de twee gaat.

Op X kondigt het Finse ministerie van Binnenlandse Zaken aan dat overheidsorganen en publieke instanties de blauw-witte vlag van Finland vandaag halfstok zullen hangen 'om de slachtoffers te eren'. Het ministerie roept het hele land op om mee te doen. De schietpartij vond plaats op de Viertola School in de Finse stad Vantaa, ten noorden van hoofdstad Helsinki. Daar gaan de kinderen vandaag weer naar school. Ze krijgen speciale begeleiding aangeboden. De 12-jarige schutter werd op 4 kilometer afstand van de school gevonden. Hij was in het bezit van een revolver. Tijdens het verhoor heeft hij bekend, meldde de politi

