Scheperkamp hoopt op ommekeer bij NK afstanden in Heerenveen

Merijn Scheperkamp kende net als veel van zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma een matig eerste deel van het schaatsseizoen. De nationaal kampioen op de 500 meter gelooft dat de ommekeer deze week begint bij de NK afstanden in Heerenveen. Om zich te kwalificeren voor de WK afstanden in Calgary moet Merijn Scheperkamp donderdag op de eerste dag van de NK afstanden beter presteren dan bij de World Cups.

Bij het schaatstoernooi in Heerenveen liggen op de 500 meter voor de snelste drie mannen WK-tickets klaar. Maar bij de wereldbekerwedstrijden stond Scheperkamp niet één keer op het podium. En dus wacht hem een flinke uitdaging. Een vierde plaats, twee elfde plekken, een vijftiende plek en een zeventiende plek op de 500 meter; dat was voor Scheperkamp de schamele oogst van wekenlang de wereld rondreizen in november en december voor drie wereldbekerweekenden."Het lijkt me logisch dat ik daar teleurgesteld over ben", zegt de 23-jarige Noord-Hollander in gesprek met NU.n





NUsport » / 🏆 2. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Heerenveen en Volendam sluiten de avond af • Friezen kunnen twee plekken stijgenEr zijn vandaag drie duels in de eredivisie: FC Utrecht-RKC (16.30 uur), Excelsior-Go Ahead Eagles (18.45 uur) en Heerenveen-Volendam (21.00 uur).

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Volendam pakt belangrijke punten in Friesland • Heerenveen kwam er niet doorheenEr zijn vandaag drie duels in de eredivisie: FC Utrecht-RKC (16.30 uur), Excelsior-Go Ahead Eagles (18.45 uur) en Heerenveen-Volendam (21.00 uur).

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Hooligans Heerenveen stenigen fanbus Twente langs snelweg en geven harde klappenHooligans van sc Heerenveen hebben donderdagavond een supportersbus van FC Twente aangevallen, zo blijkt uit beelden die onder meer gedeeld worden door de socialmediapagina Voetbal Ultras. Het is onduidelijk waarom de bus is opgewacht door de harde kern van Heerenveen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Henry Kissinger, architect van Nixons buitenlandbeleid, vond dat hij met het kwaad moest samenwerkenHenry Kissinger, architect van Nixon buitenlandbeleid, vond dat hij met het kwaad moest samenwerken

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Kissinger werd gehaat door links, maar was hij ook een misdadiger?De Britse journalist Hitchens wilde Kissinger voor een internationaal tribunaal brengen, voor misdaden in onder meer Chili, Laos en Oost-Timor.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Brands gaat in op afgeketste transfer PSV: ‘Hij leek zelf niet te willen’Marcel Brands heeft tekst en uitleg gegeven over het mislopen van Davinson Sánchez. De Colombiaanse centrumverdediger had nog weinig perspectief op speeltijd bij Tottenham Hotspur en werd veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar PSV. De ex-Ajacied vertrok uiteindelijk begin september naar Galatasaray.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »