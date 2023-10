Scheperkamp als snelste naar wereldbekers 500 meter, Diniz valt op met tweede tijd

Merijn Scheperkamp is het schaatsseizoen begonnen met een overwinning op de 500 meter. De Europees kampioen sprint klokte bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen met 34,60 de snelste tijd. Daarmee plaatste de 23-jarige sprinter zich overtuigend voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen. Scheperkamp was in Thialf een tiende sneller dan Sebas Diniz, die na de eerste omloop nog verrassend aan de leiding ging.

Bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers kregen de sprinters twee kansen om een snelle tijd neer te zetten. De vijf schaatsers die na de eerste twee omlopen de snelste tijden achter hun naam hadden, plaatsten zich voor de wereldbekers. Daar hadden Otterspeer en Verbij geluk mee, want de twee ervaren sprinters begonnen met een matige tijd (35,28 en 35,43). Waar Verbij en Otterspeer zich in de tweede omloop wisten te herstellen met 34'ers, bleef N'tab steken op 35,31.

Scheperkamp als snelste naar wereldbekers 500 meter, Diniz verrast met tweede tijdOok Kai Verbij, Hein Otterspeer en Janno Botman plaatsen zich voor de World Cups. Dai Dai N'tab grijpt naast een startbewijs. Lees verder ⮕

Scheperkamp als snelste naar wereldbekers 500 meter, Diniz verrast met tweede tijdOok Kai Verbij, Hein Otterspeer en Janno Botman plaatsen zich voor de World Cups. Dai Dai N'tab grijpt naast een startbewijs. Lees verder ⮕

Jumbo-Visma beloont doorgebroken Scheperkamp en Snellink met nieuw contractMerijn Scheperkamp en Beau Snellink zijn vlak voor de start van het nieuwe schaatsseizoen beloond met een nieuw contract. Het tweetal blijft in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Milaan onderdeel van de ploeg van Jumbo-Visma. Lees verder ⮕

Nuis meldt zich vanwege griep af voor 500 meter kwalificatietoernooi wereldbekerNa een opgelopen griep is het nog onzeker welke afstanden Kjeld Nuis dit weekend wel kan rijden tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Lees verder ⮕

Nuis meldt zich vanwege griep af voor 500 meter kwalificatietoernooi wereldbekerNa een opgelopen griep is het nog onzeker welke afstanden Kjeld Nuis dit weekend wel kan rijden tijdens het kwalificatietoernooi in Heerenveen. Lees verder ⮕

Grieperige Nuis laat 500 meter schieten op World Cup-kwalificatietoernooiKjeld Nuis komt vrijdag in Heerenveen niet in actie op de 500 meter tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden. De specialist op de 1.000 en 1.500 meter is nog niet volledig hersteld van een griepvirus. Lees verder ⮕