Scheidsrechter geeft rood na ingrijpen VAR

De scheidsrechter doet de tackle eerst af met geel, maar grijpt na ingrijpen van de VAR toch naar de borstzak om rood te geven. Bij verlies tegen Porto is het voor Antwerp niet meer mogelijk om te overwinteren in het miljardenbal.‘Red Bull werkt aan eigen docu-serie in de stijl van Drive to Survive'

VOETBALPRİMEUR: Van Bommel verder met tien bij Porto: Ekkelenkamp deelt tik uit en mag douchenHet wordt voor Royal Antwerp een hele moeilijke opgave om nog te kunnen overwinteren in de Champions League. De ploeg van Mark van Bommel stond al 1-0 achter in de cruciale wedstrijd tegen FC Porto en vlak na rust konden de Belgen ook nog eens met tien man verder, na een rode prent voor Jurgen Ekkelenkamp.

VOETBALPRİMEUR: De Telegraaf: Cocu flink onder druk bij Vitesse, weinig vertrouwen bij achterbanPhillip Cocu staat onder hoge druk bij Vitesse, dat meldt De Telegraaf. In 2018 werd de trainer van de dolende Arnhemmers nog landskampioen met PSV, maar na tegenvallende avonturen in het buitenland bij Fenerbahçe en Derby County staat de 53-jarige oefenmeester inmiddels aan het roer bij de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

OMROEPBRABANT: Explosief gaat af bij huis in Tilburg en vernielt ruiten bij voordeurBij een portiekwoning aan de Paterstraat in Tilburg is maandagavond een explosief afgegaan. De explosie heeft schade veroorzaakt aan het huis. Een zijruit bij de voordeur van het huis en een bovenlicht zijn vernield. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

