Scheiding van model Sylvia Geersen is na zeven jaar eindelijk rond

Het lukte haar de scheiding 'eenzijdig' te laten doorgaan. 'Absurd hè, zes jaar later en hij wil me nog steeds terug', zei Geersen in februari in Beau Monde. De scheiding duurde volgens Geersen zo lang doordat ze in Mexico zijn getrouwd.

'Een corrupt land - we zijn nooit getrouwd voor de Nederlandse wet. Je kunt formulieren en mails sturen wat je wil, maar je krijgt geen reactie.' Geersen noemde haar relatie met haar Mexicaanse ex 'te turbulent, te chaotisch'. Eerder dit jaar deed het model mee aan De Bachelorette. In de laatste aflevering koos Geersen voor Joris. De twee zijn nog steeds samen.

