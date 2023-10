Scheiding Sylvia Geersen is na zeven jaar rond

'Eindelijk na 7 jaar!!!!' schrijft Sylvia bij een foto van de brief met het nieuws dat zij en haar Mexicaanse ex-man officieel uit elkaar zijn.De procedure duurde zo lang omdat ze in Mexico zijn getrouwd, zei het model afgelopen februari in gesprek met het tijdschrift."Een corrupt land - we zijn nooit getrouwd voor de Nederlandse wet. Je kunt formulieren en mails sturen wat je wilt, maar je krijgt geen reactie.

"Sylvia Geersen laat perfecte plaatje op de plank liggenSylvia neemt liefje Joris voor het eerst mee op rode loperHet wassen beeld van Dwayne 'The Rock' Johnson (51) in Parijs, dat volgens de Amerikaanse acteur onder andere een te…In een nieuwe aflevering van 'NUL GÊNE', de podcast van de OG3NE-zussen, bespreekt het trio het gemis van hun moeder,…Het is voor Sylvia Geersen (38) over en uit in 'Het Perfecte Plaatje', maar geldt dat ook voor haar relatie? Aan...

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Veearts over oprukkend blauwtongvirus: 'Dat het zo erg zou zijn, hadden we niet zien aankomen'Het blauwtongvirus raast om zich heen. Inmiddels is het virus op meer dan 3000 veebedrijven in Nederland vastgesteld. Vooral schapen zijn slachtoffer van het virus dat wordt verspreid door kleine muggen, zogenaamde knutten. Schapenhouders, -herders, en veeartsen zitten met de handen in het haar. Lees verder ⮕

Veltman 'volledig buiten comfortzone': 'Bij Ajax heb ik dat echt nooit gedaan'Joël Veltman voelt zich een andere voetballer, na zijn overstap van Ajax naar . Van manager Roberto De Zerbi leert de verdediger 'totaal' nieuwe dingen, vertelt hij aan The Athletic. Lees verder ⮕

Schaamrood op de kaken bij PSV: 'Als gast hoor je dat sowieso te doen'PSV 'schaamt zich diep' voor de ongeregeldheden rond het Champions League-duel met RC Lens in Frankrijk. In Stade Bollaert-Delelis gooiden supporters van de Eindhovense club met stoeltjes en vuurwerk. Ook voor de wedstrijd liep het uit de hand. Lees verder ⮕

‘Vergeten Ajacied’ aast op meer speelminuten: ‘Hoop dat hij een kans krijgt’Ahmet Kaplan is blij dat hij na lang blessureleed eindelijk zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft kunnen maken. Maandagavond kwam hij tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen bij de beloftenploeg. Lees verder ⮕