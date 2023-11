Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen nabeschouwing op de 5.000 meter (v)

Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen 5.000 meter (m)Kijk live naar de kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen in Thialf. Lees verder ⮕

Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen 500 meter (m)Kijk live naar de kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen in Thialf. Lees verder ⮕

Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen 1.500 meter (v)Kijk live naar de kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen in Thialf. Lees verder ⮕

Jake Paul ziet Jutta Leerdam voor het eerst wedstrijd schaatsen in ThialfDe Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Paul voorspelde ook Leerdam haar eindtijd op de 500 meter. Lees verder ⮕

Groenewoud wint 1.500 meter in Heerenveen, verrassende Kiel ook naar wereldbekersIrene Schouten grijpt in Heerenveen naast een ticket op de schaatsmijl, net als vorig jaar. De olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 meter en de massastart rijdt in Thialf naar de achtste tijd. Lees verder ⮕

Groenewoud wint 1.500 meter in Heerenveen, verrassende Kiel ook naar wereldbekersIrene Schouten grijpt in Heerenveen naast een ticket op de schaatsmijl, net als vorig jaar. De olympisch kampioene op de 3.000, 5.000 meter en de massastart rijdt in Thialf naar de achtste tijd. Lees verder ⮕