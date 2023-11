Saudische fans scanderen naam van Messi, Ronaldo reageert gepikeerd

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo laat zich uitlokken door ‘Messi, Messi’ maar lacht het laatstCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo laat zich uitlokken door ‘Messi, Messi’ maar lacht het laatstCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Ronaldo kan het niet laten: gebaren naar Saoedische Messi-fansLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo geïrriteerd door ‘Messi, Messi’; Portugees neemt wraakCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Cristiano Ronaldo geïrriteerd door ‘Messi, Messi’; Portugees neemt wraakCristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Journalist loopt leeg over Ballon d'Or-winst Messi; Ronaldo reageert met emojiSocial media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕