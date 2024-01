Saudische clubs van plan om twee miljard euro uit te geven aan transfers

De clubs uit de Saudi Pro League zijn van plan om komende zomer ongeveer twee miljard pond - meer dan twee miljard euro - uit te geven. Daarbij worden er twee specifieke namen genoemd die over een half jaar naar het Midden-Oosten gehaald moeten worden: Kevin De Bruyne en Mohamed Salah. De twee miljard euro die komende zomer moet worden uitgegeven bestaat uit transferkosten, salarissen en geld voor zaakwaarnemers.

Het is een aanzienlijk verschil met afgelopen zomer, toen er 750 miljoen pond (ongeveer 870 miljoen euro) aan transfersommen werd uitgegeven door de Saudische clubs.De Bruyne en Salah zijn dus twee belangrijke doelwitte





