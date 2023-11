Santiago Gimenez uit op X onvrede over specifieke beslissing van Dennis Higler

Santiago Gimenez heeft zondagavond zijn onvrede geuit over een beslissing van arbiter Dennis Higler. Op X reageert de spits vanmet twee verbaasde emoji’s op beelden uit de verloren wedstrijd tegen FC Twente (2-1). De aanvaller geeft zo aan de beslissing van de scheidsrechter bizar te vinden.

Twente kwam zondagmiddag op voorsprong dankzij een treffer van Manfred Ugalde. In de tweede helft breidde Ricky van Wolfswinkel de score uit tot 2-0. In de slotfase wist Lutsharel Geertruida er nog wel 2-1 van, maar verder dan dat kwamen de Rotterdammers niet.

Terecht. Was een 100 procent penalty. Tuurlijk moet je meer creeeren maar dit soort momenten heb je juist een VAR voor. Ach jongens, ga nou niet wijzen naar de scheids, Twente heeft gewoon terecht gewonnen. Ik kan leven met deze nederlaag, niet met de uitslag, maar met het feit dat de nederlaag terecht is. headtopics.com

Moet hij niet doen, maar dit is een 100 % strafschop. Te gek voor woorden dat het een hoekschop werd terwijl duidelijk is dat Gimenez de bal raakt Er komt een grote toekomst voor hem aan hoor denk ik. Een beetje Luis Suarez. Geniaal, maar wel een ratje vind ikDenk dat ie daarom ook net iets minder snel zoiets meekrijgt. Schijn tegen, en terecht. Vandaag ook weer paar keer te makkelijk naar het gras.

