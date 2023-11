Samenwerking met McCartney voelde voor Keith Richards als vroeger

Voor Keith Richards voelde het opnemen van nieuwe muziek met Paul McCartney "als vroeger". In een interview met Apple Music 1 blikt hij terug op de samenwerking met de ex-Beatle, die bas speelt op het nieuwe Stones-nummer Bite My Head Off.

De Stones-gitarist vond dat het na de zestig jaar dat ze elkaar kennen, tijd werd om met McCartney muziek op te nemen, al hebben hij en John Lennon in de jaren zestig wel een paar keer de achtergrondzang gedaan bij de Stones."Ik voelde dat het tijd was", zei hij."Aan het einde zei ik gewoon: Nou, dat is net als die goede oude tijd."

Tegen The Telegraph zei Richards onlangs dat ze McCartney, die toevallig in de buurt was, niet konden"weghouden" van het nieuwe album."Als je een van de Beatles op je track kunt krijgen, dan doe je dat." headtopics.com

The Rolling Stones brachten onlangs hun nieuwe album Hackney Diamonds uit. Dat was het eerste studioalbum in achttien jaar tijd voor de Britse rockband.Vrienden en collega's herdenken Matthew PerryAndré Hazes overstag op Bonaire: nieuw 'broertje' mee naar huis

