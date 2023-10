| Samenvatting: Uitblinker Giménez leidt Feyenoord naar zege op Lazio

Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenSamenvatting: Royal Antwerp-FC Porto (1-4)Zuid-Afrikaanse vrouw heet koningspaar op luide wijze welkom

Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenSamenvatting: Royal Antwerp-FC Porto (1-4)Zuid-Afrikaanse vrouw heet koningspaar op luide wijze welkom

Lees verder:

NUsport »

| Uitblinker Giménez leidt dominant Feyenoord naar zege op LazioIn een kolkende Kuip liet Feyenoord weinig heel van Lazio. Lees verder ⮕

Been en El Ahmadi lyrisch over Feyenoord-uitblinker: 'Het stond als een huis'Karim El Ahmadi en Mario Been hebben genoten van het spel van Feyenoord tegen SS Lazio (3-1). In het bijzonder wordt doelpuntenmaker Ramiz Zerrouki uitgelicht. Lees verder ⮕

Arne Slot licht één uitblinker uit bij Feyenoord: ‘Hij doet het heel goed’Arne Slot is uiterst lovend over Quinten Timber. De centrale middenvelder, die woensdagavond tegen Lazio op 10 staat, heeft volgens de oefenmeester een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. Volgens Slot heeft hij dat met name te maken aan zijn verbeterde fitheid. Lees verder ⮕

Van der Vaart wijst uitblinker aan bij Feyenoord: 'Fantastisch, klasse apart'Rafael van der Vaart is overtuigd van de kwaliteiten van Ramiz Zerrouki, na de overwinning van Feyenoord op SS Lazio. De analist vindt dat trainer Arne Slot 'het niet kan maken' om de Algerijns international nu weer terug naar de bank te laten verhuizen. Lees verder ⮕

Feyenoord-uitblinker komt superlatieven tekort: 'Mooi, dat is waardering'Ramiz Zerrouki is dolblij met de overwinning van Feyenoord op SS Lazio. De controleur, in de Eredivisie vaak bankzitter, was een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde. Lees verder ⮕

Vijf Nederlanders in actie in andere wedstrijden • Feyenoord overtuigend naar winstDe derde speelronde in de Champions League gaat verder, met natuurlijk Feyenoord-Lazio om 18.45 uur. Lees verder ⮕