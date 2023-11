Samenvatting: Saarbrücken-Bayern München (2-1)

Waarom moet de wittefosforaanval van Israël worden onderzocht?Rusland laat graag zien dat het goed gaat: maar klopt dit?Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenSamenvatting: Bournemouth-Liverpool (1-2)Adele pauzeert concert voor eerbetoon aan Matthew PerryZo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Saarbrücken - Bayern München, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Saarbrücken tegen Bayern München (DFB Pokal) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRIMEUR: De Ligt valt geblesseerd uit bij Bayern München in bekerduel met SaarbrückenMatthijs de Ligt is woensdagavond al vroeg in de bekerwedstrijd van Bayern München tegen FC Saarbrücken geblesseerd uitgevallen. Dat is een flinke tegenvaller, want de Oranje-international was juist net weer terug van een blessure.

NUSPORT: Dramatische avond Bayern München: afgang bij Saarbrücken én blessure De LigtBayern München heeft woensdag een dramatische avond beleefd op bezoek bij FC Saarbrücken. 'Der Rekordmeister' zag Matthijs de Ligt geblesseerd uitvallen en werd door een late treffer uitgeschakeld in de DFB-Pokal.

VOETBALPRIMEUR: Bekersprookje pur sang: Saarbrücken schrijft voetbalgeschiedenis tegen BayernFC Saarbrücken heeft woensdagavond in de DFB Pokal tegen Bayern München Duitse voetbalgeschiedenis geschreven. Marcel Gaus maakte in de 96e minuut de 2-1, waarna het Ludwigsparkstadion compleet ontplofte.

VOETBALPRIMEUR: Bayern München doet opvallende transferbelofte: 'Krijgt alles wat hij nodig heeft'Thomas Tuchel heeft toestemming gekregen van Bayern München om zijn selectie te versterken tijdens de winterse transferperiode. De Duitse trainer heeft aangegeven dat zijn selectie op het moment te weinig diepte bevat om op drie fronten succesvol actief te zijn.

VOETBALZONENL: Sensatie in DFB-Pokal: Bayern München verliest in minuut 96 van derdeklasserEen ongekende stunt in Duitsland. Bayern München ligt uit de DFB-Pokal door een 2-1 nederlaag bij 1. FC Saarbrücken. Lange tijd bleef het 1-1, waardoor een verlenging in de maak leek. Marcel Gaus bleek echter de held van de nummer vijftien (!) van de het derde Duitse niveau.

