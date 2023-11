Samenvatting: Manchester United-Manchester City (0-3)

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertOrka spoelt aan op Belgisch strandBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

Live: Manchester United - Manchester City, Zondag 29 oktober 2023
De complete wedstrijdpagina van Manchester United tegen Manchester City (Premier League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

City veel te sterk voor United in Manchester Derby, problemen Ten Hag houden aan
Manchester United is er zondag niet in geslaagd de Manchester Derby naar zich toe te trekken. Het Manchester City van Pep Guardiola was veel te sterk voor The Red Devils, waardoor de problemen bij manager Erik ten Hag aanhouden: 0-3.

Samenvatting: Arsenal maakt gehakt van hekkensluiter Sheffield United
Bekijk hier de samenvatting: Arsenal - Sheffield United.

Soeverein Manchester City wint op bezoek bij stadgenoot United, ook zege Liverpool
Manchester City boekt op Old Trafford een 3-0 overwinning op Manchester United. Liverpool wint met 3-0 van Nottingham Forest.

LIVE: Haaland doet United en Ten Hag al vroeg pijn in Manchester derby
Op zondagmiddag wordt de altijd beladen Manchester-derby gespeeld tussen Manchester United en Manchester City. Om 16:30 wordt er afgetrapt op Old Trafford, waar Erik ten Hag met zijn ploeg zal aantreden tegen het team van Pep Guardiola, de oefenmeester met wie hij bij Bayern München nog samenwerkte.