Saibari krijgt blessure aan oog tijdens wedstrijd

Saibari kwam bij de start van de tweede helft in het veld, maar hij deed uiteindelijk slechts een minuut mee. Hij leek een vinger in zijn oog te krijgen."Hij was duizelig, dat oog ging ook dicht zitten en hij zag het op een gegeven moment niet meer", zei PSV-trainer Peter Bosz na afloop. We weten dat het goed met hem gaat. Wel is te zien dat zijn oog behoorlijk dik is. Het Champions League-duel met RC Lens van woensdag lijkt desondanks niet in gevaar te komen.

Saibari kwam zaterdag in het veld voor Jerdy Schouten. Na een blessurebehandeling bleek hij niet verder te kunnen en kwam Malik Tillman voor hem in de ploeg

:

NUSPORT: PSV-coach Bosz stelt Tillman en Saibari teleur en kiest Til in duel met HeraclesPSV begint zaterdagmiddag met Guus Til aan de Eredivisie-wedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo. De middenvelder keert terug in de basis nadat hij de laatste twee wedstrijden invaller was.

Bron: NUsport | Lees verder »

VI_NL: VI Live: Saibari valt snel uit, PSV heeft geen kind aan HeraclesLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

NUSPORT: PSV'er Saibari is duizelig en heeft dicht oog na ultrakort optreden in AlmeloIsmael Saibari heeft volgens PSV-trainer Peter Bosz een dicht oog en een duizelig gevoel overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-6). De aanvaller kwam halverwege in het veld, maar moest zich snel laten wisselen.

Bron: NUsport | Lees verder »

NUSPORT: Oogblessure PSV'er Saibari valt mee na ultrakort optreden in AlmeloIsmael Saibari had volgens PSV-trainer Peter Bosz een dicht oog en een duizelig gevoel overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-6). De aanvaller kwam halverwege in het veld, maar moest zich snel laten wisselen. De kwetsuur viel uiteindelijk mee.

Bron: NUsport | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Saibari komt zelf met update na bijzonder korte invalbeurt bij PSVPSV lijkt niet te hoeven vrezen voor een absentie van Ismael Saibari. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt via sociale media met een update, nadat hij met een oogblessure uitviel in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Bosz springt op de bres bij PSV: 'Negen van de tien wedstrijden was hij goed'PSV-trainer Peter Bosz heeft tekst en uitleg gegeven over het gesprek dat hij met Joey Veerman heeft gevoerd. De middenvelder werd vorige week tegen Ajax in de rust gewisseld.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »