Sabalenka begint WTA Finals sterk en gunt Sakkari slechts één game

Aryna Sabalenka is in het Mexicaanse Cancun overtuigend begonnen aan de WTA Finals, eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. De Belarussische nummer één van de wereld was oppermachtig tegen de Griekse Maria Sakkari: 6-0, 6-1. Sabalenka benutte vijf van haar negen breakpoints en won liefst elf games op rij, voordat Sakkari op eigen service drie matchpoints overleefde en erin slaagde de nul achter haar naam weg te werken. De partij zat er na 74 minuten op.

Dat maakt haar een lastige tegenstandster.' In dezelfde groep versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula de Kazachse Elena Rybakina met 7-5, 6-2. Rybakina had in de openingsset de winst voor het grijpen, maar bij een voorsprong van 5-3 wist ze het op eigen service niet af te maken. Schuurs lijdt nederlaag in dubbel In het vrouwendubbel heeft Demi Schuurs haar eerste wedstrijd op de WTA Finals verloren.

Sabalenka begint WTA Finals sterk en gunt Sakkari slechts één gameAryna Sabalenka wint liefst elf games op rij, voordat Maria Sakkari erin slaagt de nul achter haar naam weg te werken. Dubbelspeelster Demi Schuurs verliest haar eerste partij. Lees verder ⮕

Frimpong helpt Leverkusen met assist weer aan kop, Inter te sterk voor AS RomaBayer Leverkusen heeft de koppositie in de Bundesliga zondag heroverd dankzij een 2-1-zege op SC Freiburg. Jeremie Frimpong was wéér belangrijk met een assist. Internazionale versloeg AS Roma bij het weerzien met Romelu Lukaku. Uitgerekend de opvolger van de Belgische spits maakte de enige treffer van de wedstrijd. Lees verder ⮕

LIVE: hekkensluiter FC Volendam ontvangt sterk draaiend ExcelsiorOm 14.30 uur wordt niet alleen de topper tussen PSV en Ajax afgewerkt, maar ook FC Volendam en Excelsior treffen elkaar. De thuisploeg heeft de punten hard nodig, aangezien ze laatste staan in de Eredivisie. Excelsior draait daarentegen een uitstekend seizoen tot dusver. Lees verder ⮕

City veel te sterk voor United in Manchester Derby, problemen Ten Hag houden aanManchester United is er zondag niet in geslaagd de Manchester Derby naar zich toe te trekken. Het Manchester City van Pep Guardiola was veel te sterk voor The Red Devils, waardoor de problemen bij manager Erik ten Hag aanhouden: 0-3. Lees verder ⮕

Wekdienst 30/10: Protest pechgeneratie Den Haag • Canon Nederlandse natuur uitgereiktNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Wekdienst 30/10: Canon Nederlandse natuur uitgereikt • Veiligheidsraad bijeen over IsraëlNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕