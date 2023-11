'Ryan Gravenberch moet dat talent van hem helemaal uitgraven'

Het bijna asociale gemak waarmee hij in kleine, drukke ruimtes de rust bewaart.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Gravenberch leeft op bij Liverpool: 'We zien weer de Ryan van Ajax'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Gravenberch maakt indruk binnen Liverpool: 'We zien weer de Ryan van Ajax'Pepijn Lijnders heeft zich dinsdagmiddag tijdens de persconferentie van Liverpool in aanloop naar het League Cup-duel met Bournemouth zeer lovend uitgelaten over Ryan Gravenberch. De rechterhand van manager Jürgen Klopp ziet dat de 21-jarige middenvelder weer het spel op de mat legt waarmee hij in het verleden hoge ogen gooide bij Ajax.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: VP-voetbalkantine: 'Gravenberch gaat zich in de basis van Liverpool spelen'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Ryan Goslings versie van Ken wordt BarbiepopBarbieliefhebbers kunnen binnenkort de Ken die Ryan Gosling in de Barbiefilm speelt in handen krijgen. Speelgoedfabrikant Mattel onthulde maandag namelijk hun nieuwe Ken-pop: de Kenough Doll.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VI_NL: FIFA bevestigt Saoedi-Arabië als enige kandidaat voor WK 2034Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Ajax laat oog vallen op ’zeldzaam talent‘ en bekende van Valkanis’Lees verder

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕