Russische verliezen blijven oplopen, Kremlin wil meer drones maken. Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Deze keer: het Russische militaire slachtoffertal loopt dit jaar op tot boven een half miljoen, stellen de Britten. Verder wordt er weer gevochten op de Krim en wil Rusland meer drones produceren. De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar snel op. Wij zetten de recente gebeurtenissen daarom geregeld op een rij.

Rusland wil tegen 2030 meer dan 32.000 drones per jaar produceren. 'Dat is bijna drie keer meer dan nu', zegt vicepremier Andrey Belousov volgens Russische media. Rusland en Oekraïne gebruiken op grote schaal drones om aanvallen uit te voeren. De onbemande toestellen worden daarnaast ingezet voor verkenningen. Beide strijdende partijen voeren de productie tijdens de oorlog steeds verder op. Rusland wil de meeste drones zelf produceren





