Russische Defensieminister: Westen wil conflict met Rusland laten escaleren

Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw met gevechtsdrones en raketten aangevallen, meldt de Oekraïense luchtmacht. De raketten werden volgens de luchtmacht gelanceerd vanuit de door Rusland bezette oblast Zaporizja. Gisteravond klonk in grote delen van Midden-Oekraïne het luchtalarm.

Er werden explosies gemeld in de regio Cherson, maar ook in de omgeving van de hoofdstad Kiev. Boven de oblast Dnjepropetrovsk zouden twee raketten uit de lucht zijn geschoten, meldt de gouverneur Lysak op Telegram. De resten zouden zijn neergekomen in het Dnipro-district, waarbij een gebouw van vijf verdiepingen beschadigd raakte. Er vielen volgens Lysak geen slachtoffers.

Defensieminister Israël: 'Nieuwe fase oorlog ingegaan'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Rusland zou eigen soldaten executeren, hevige gevechten in oostenRusland heeft het de laatste tijd steeds maar over zijn “meevallers”. Economisch en op het slagveld. Defensie-expert Patrick Bolder legt uit wat de belangen zijn. Lees verder ⮕

Rusland: Oekraïense drone-aanval op opslaglocatie kernafval KoerskIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Brand in Russische olieraffinaderij, mogelijk door droneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Oekraïne wil doorvoer van Russisch gas naar EU in 2025 stoppen • Brand in Russische olieraffinaderijIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Het einde van de IJzeren Muur-doctrine?In 1923, precies honderd jaar geleden, verscheen het essay De ijzeren muur van de Russische zionist Ze’ev Jabotinski. Hij pleitte daarin voor het opwerpen van een ijzeren muur tussen een Joodse staat en de Arabische wereld. Lees verder ⮕