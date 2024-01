Russen met hoogbetaalde banen hebben meer kans op verblijfsvergunning in Nederland

Russen die vanwege de oorlog willen vluchten, hebben in Nederland maar weinig kans op een verblijfsvergunning. Tenzij je een hoogbetaalde baan kan vinden en expat wordt. Zoals de 39-jarige Vladimir: "Ik wil niet dat mijn kinderen soldaten worden." Met zijn vrouw en twee kinderen woont Vladimir tegenwoordig in Utrecht. "Je kan hier overal op de fiets naartoe, het is allemaal een stuk kleiner dan in Moskou," vertelt hij met een glimlach.

Dat hij uitgerekend voor Nederland koos, was een combinatie van verschillende zaken. "Onze kinderen hebben hemofilie, een bloedziekte, dus voor hen is gezondheidszorg belangrijk. Bovendien houden wij niet zo van hitte, dus Barcelona, waar ik ook een aanbod voor werk had, viel af." Kennismigrant Wie als Rus in Nederland zich aanmeldt voor asiel, maakt eigenlijk geen kans. Het was de baan van Vladimir, game-ontwikkelaar, waardoor hij hierheen kon komen. "Onze studio in Amsterdam is sinds de oorlog uitgebreid. Via die route kon ik hier komen en blijve





