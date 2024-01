Rusland viert 'grootse prestaties' terwijl oorlog in Oekraïne verboden onderwerp blijft

Ook al gaat de oorlog in Oekraïne bijna het derde jaar in, in Rusland is het nog altijd een verboden onderwerp. En terwijl mensen die zich tegen de oorlog uitspreken in de cel belanden, viert het Kremlin de 'grootse prestaties van Rusland' in Moskou. In de Russische hoofdstad opende eind vorig jaar een tentoonstelling met de simpele naam 'Rusland'.

De expositie kostte omgerekend 50 miljoen euro en laat de zelfbenoemde prestaties zien van het inmiddels al 24 jaar durende leiderschap van Vladimir Poetin. Traditie uit Sovjet-Unie Wie in Moskou over de tentoonstelling loopt, waant zich midden in de stad in een pretpark waar je met het hele gezin kan aanschouwen 'hoe goed het gaat met Rusland'. Op 3D-schermen worden industriële hoogstandjes, glimmende wapens en prachtige plaatjes van de Russische natuur met elkaar vermengd tot een feestelijk geheel. "Het is een oude traditie uit de tijd van de Sovjet-Unie", legt historicus en publicist Nikita Petrov ui





