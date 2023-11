Ruim een kwart mijdt zorg vanwege verplicht eigen risico

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 30.000 leden van het Opiniepanel. Hiervan gaf tweederde (66 procent) aan het eigen risico voor zorgkosten te hoog te vinden.

In het afgelopen jaar kwam een op de tien (9 procent) in de problemen, omdat ze het eigen risico moesten betalen. Dat was vaker het geval onder mensen met een lager inkomen, of bij chronisch en langdurig zieken. Van die groepen kreeg 15 procent te maken met financiële problemen. "We hebben er regelmatig rood door gestaan", laat een panellid weten.Lagere- én middeninkomens mijden zorg Om geldproblemen te voorkomen, kiezen anderen ervoor om op hun eigen risico te besparen.

Zoveel mensen meden het afgelopen jaar zorg door het eigen risico Strategische keuzes Het eigen risico dwingt veel mensen om strategisch na te denken over hun zorgkeuzes. Sommigen stellen zorg uit tot het volgende kalenderjaar, nemen kleinere hoeveelheden van hun medicijnen, of kijken hun klachten langer aan. Ze voelen zich een 'dief van hun portemonnee' als ze hun behandelingen niet tactisch plannen. headtopics.com

Aanpassen eigen risico Door het mijden van zorg en hoge kosten voor langdurig of chronisch zieken, staat het eigen risico al langer ter discussie. Een derde van de ondervraagden (36 procent) vindt het eigen risico in zijn huidige vorm acceptabel.

Uitlegvideo: hoe de zorgverzekeraar jouw zorg beïnvloedt Afschaffen niet gewenst Toch is volledig afstappen van het eigen risico ook niet gewenst, omdat dit zou kunnen leiden tot een hogere zorgpremie. Eerder dit jaar maakte zorgverzekeraar DSW al bekend de premies drastisch te moeten verhogen in 2024, vanwege de stijgende kosten in de zorg. headtopics.com

PSV wint ruim meeslepende topper en duwt Ajax verder in het moerasPSV heeft met 5-2 gewonnen van Ajax. De Eindhovenaren begonnen zeer slecht aan de wedstrijd maar stelden in de tweede helft orde op zaken. Het duwt de rivaal verder in de problemen en blijft zelf nog altijd foutloos in de Eredivisie. Hirving Lozano was de grote man aan de kant van PSV met drie goals. Lees verder ⮕

