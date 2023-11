'Ruil Alonso en Pérez is een geweldig gerucht'

Tickets voor de theatershow kosten 32,25 euro. Dat is inclusief gratis drankjes en een parkeerplek. Kaarten zijn

VOETBALPRIMEUR: Perez springt op de bres na PSV - Ajax: 'Snap niet waar de kritiek vandaan komt'De kritiek op Joey Veerman is onterecht, stelt Kenneth Perez. Over de PSV-middenvelder wordt na de wedstrijd tegen Ajax (5-2) in de media gezegd dat hij in grote wedstrijden tekortschiet.

VOETBALZONENL: Perez: ‘Er was veel kritiek op hem, maar hij geeft passes die niemand kan geven’Kenneth Perez is van mening dat Joey Veerman onterecht veel kritiek krijgt. Tijdens het programma Voetbalpraat laat de analyticus weten dat de middenvelder van PSV ‘een uitstekend seizoen draait’, terwijl tafelgast en journalist Maarten Wijffels vindt dat Veerman ook tegen Ajax tekortschoot.

VOETBALPRIMEUR: Perez kraakt Ajax-beleid: 'Van trainer naar tweede assistent, helemaal gek'Kenneth Perez kan moeilijk begrijpen hoe Ajax met Hedwiges Maduro omgaat. Maduro, die na het vertrek van Maurice Steijn de honneurs waarnam, wordt onder John van 't Schip tweede assistent-trainer.

NUSPORT: Terugblik GP Mexico: 'Actie Pérez begrijpelijk, maar ook halfbakken'Max Verstappen kent een uitstekende start bij de Grand Prix van Mexico. De regerend kampioen klimt gelijk van de derde naar de eerste plek. Bij teamgenoot Sergio Pérez gaat het echter mis. Hij raakt Charles Leclerc en moet de race staken.

VOETBALZONENL: Perez werpt gevoelige kwestie op: ‘Moet Ajax hem dit wel aandoen?’Kenneth Perez vraagt zich af of het verstandig is om John van 't Schip kort na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle van 't Schip aan te stellen als interim-hoofdcoach van Ajax. Perez begrijpt dat de oud-aanvaller dolgraag aan de slag gaat bij de Amsterdammers, maar vreest voor een terugval in zijn rouwproces.

