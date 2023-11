Roy Donders heeft de kerstboom al staan, Graat en De Laat wachten nog even

Graat en De Laat vroegen de luisteraar wanneer bij hen de kerstboom in de kamer kwam. Na een aantal bellers bleek dat bijna iedereen na 5 december de kerst in huis haalt maar dat veel mensen snappen dat anderen alles al versieren.

Verder belden Jordy en Christel met Standdaarbuiten waar afgelopen weekend een spannende Halloweentocht werd gehouden. Het doel van de organisatie was een aantal volwassenen huilend naar buiten te krijgen. Bij het zien van de foto's en filmpjes haakte Christel definitief af, die kon zoveel griezelen niet aan.

Wist je trouwens dat zaterdag 4 november Graat en De Laat naar Veldhoven komen en 9 december naar Schijndel? Daarnaast zijn ze natuurlijk iedere zaterdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur op Omroep Brabant radio.

